© Foto: Andreas Arnold/dpaCoca-Cola prüft den Abschied von Costa Coffee und stellt damit die Zukunft seines Kaffee-Geschäfts grundlegend infrage.Der US-Getränkekonzern Coca-Cola zieht den Verkauf seiner britischen Kaffeehauskette Costa Coffee in Betracht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, arbeitet Coca-Cola dazu mit der Investmentbank Lazard zusammen. Ziel sei es, strategische Optionen zu prüfen - darunter auch ein vollständiger Ausstieg aus dem Geschäft. Vorgespräche mit potenziellen Käufern Laut Sky News hat Coca-Cola bereits erste Gespräche mit einer kleinen Zahl potenzieller Interessenten aufgenommen. Dabei handle es sich vor …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE