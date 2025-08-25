Die Halbjahreszahlen der großen europäischen Rückversicherer zeigten ein robustes Bild im Bereich Leben und Gesundheit. Bei Munich Re gab es zwar einen kleinen Rücksetzer, doch die Perspektiven bleiben ausgezeichnet. Die Aktie bleibt Branchenfavorit.Fitch Ratings hat die Ergebnisse der "Big Four" Rückversicherer - Swiss Re, Munich Re, Hannover Rück und SCOR - im Segment Leben und Gesundheit (L&H) unter die Lupe genommen. Während die Branche insgesamt eine stabile Entwicklung zeigt, fiel Munich Re ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär