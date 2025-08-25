EQS-News: Baader Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baader Bank erweitert Baader-Trading-Kurswebseite um Video-Content



Baader Bank erweitert Baader-Trading-Kurswebseite um Video-Content Die vor wenigen Wochen gelaunchte Baader-Trading-Kurswebseite mit Fokus auf Kursdaten, Finanz-News und Informationen rund um das Handelsangebot der Baader Bank erfährt eine inhaltliche Erweiterung. Beim Content-Angebot auf www.baadertrading.de legt die Baader Bank künftig einen zusätzlichen Schwerpunkt auf Video-Content-Formate. Neben ersten Video-Inhalten, die Einblicke in das B2B2C-Partner-Angebot der Baader Bank geben, bietet die Baader-Trading-Website künftig auch das Format Closing Bell an. Hierbei wird die Expertise der Baader Bank als Market Maker für Interessierte zugänglich gemacht und eine börsentägliche Marktzusammenfassung präsentiert. Die Closing Bell finden Website-Besucher täglich gegen 20:00 Uhr online abrufbar auf www.baadertrading.de . Präsentiert wird die Closing Bell u. a. vom Sportjournalisten und der "Stimme der deutschen Formel 1" Sascha Roos, der als Markenbotschafter für Baader Trading fungiert, sowie Ines Hein, die für die Baader Bank Moderationen übernimmt. "Der Anspruch von Baader Trading fußt in der Handelstradition der Baader Bank, die seit 1983 für Kompetenz im Wertpapierhandel steht. Mit der Kurswebseite - und insbesondere mit dem fortlaufend ausgebauten Video-Content - bietet Baader Trading für Privatanleger vom Börsenneuling bis zum erfahrenen Trader tagesaktuelle und qualifizierte Informationen rund um die Themen Wertpapierhandel, Finanzanlage und globale Marktentwicklungen aus erster Hand", erläutert Marktvorstand Oliver Riedel die Wichtigkeit der Vermarktungsaktivitäten via Baader Trading. Auch eine Erweiterung der Darstellung von Kryptowährungen ist in Planung. Das Ziel: Finanzwissen für Interessierte, Einsteiger und Erfahrene zugänglicher zu machen. Unter der Rubrik 'Baader Trading Insights', in der auch die Closing Bell erscheint, sind zudem Kurztalks mit einflussreichen Größen aus der Finanzmarktszene, von gelisteten Unternehmen und Baader-Trading-Partnern zu sehen. Einen weiteren Content-Schwerpunkt bildet die Kolumnenreihe "Markt unter der Lupe" vom erfahrenen Kapitalmarkt- und Börsenkommentator Robert Halver, der als Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank für die Einschätzung der internationalen Finanzmärkte zuständig ist. Die Website bietet gleichzeitig auch die Möglichkeit für B2B2C-Partnern der Bank deren Sichtbarkeit zu erhöhen. Für weitere Informationen und Medienanfragen: Marlene Constanze Hartz

Senior Manager

Group Communication

T +49 89 5150 1044

marlene.hartz@baaderbank.de

Baader Bank AG

Weihenstephaner Straße 4

85716 Unterschleißheim, Deutschland

https://www.baaderbank.de



Weitere Termine: 06.09.2025 Börsentag Düsseldorf 20.09.2025 Börsentag Zürich 22.-25.09.2025 Baader Investment Conference Über die Baader Bank AG:

Die Baader Bank ist einer der führenden Partner für Wertpapier- und Banking-Dienstleistungen in Europa. Auf einer hochleistungsfähigen Plattform vereinen sich Handel und Banking in einem einzigartigen Setup unter einem Dach und bieten den besten Zugang zum Kapitalmarkt - sicher, automatisiert und skalierbar. Als familiengeführte Vollbank mit Sitz in Unterschleißheim bei München und ca. 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist die Baader Bank im Market Making, Capital Markets, Brokerage, Fund Services, Account Services und Research Services aktiv.



