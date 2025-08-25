Der dänische Offshore-Windparkbetreiber Ørsted steht vor erheblichen Herausforderungen, was die Kapitalbeschaffung angeht. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, hat die US-Behörde Bureau of Ocean Energy Management (BOEM) einen Baustopp für das nahezu fertiggestellte Offshore-Projekt Revolution Wind vor Rhode Island verhängt. Die Aktie von Ørsted bricht am Montagmorgen kräftig ein. Auch andere Windaktien wie Vestas und Nordex werden mit nach unten gezogen.Das Projekt war zu 80 Prozent abgeschlossen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
