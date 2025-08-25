DJ Unicredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil auf 26 Prozent

DOW JONES--Unicredit erhöht den direkt gehaltenen Anteil an der Commerzbank weiter. Wie die italienische Bank mitteilte, hat sie weitere Finanzinstrumente in Aktien an dem DAX-Konzern umgewandelt und kommt nun auf eine direkte Beteiligung von 26 Prozent. Die Unicredit SpA, die eine Übernahme der Commerzbank anstrebt, hatte sich über Finanzinstrumente 29 Prozent der Anteile gesichert. Die restlichen Optionen sollen "zu gegebener Zeit" gewandelt werden. Ein Sitz im Aufsichtsrat werde derzeit nicht angestrebt, so Unicredit.

"Unicredit stärkt seine Position als größter Einzelaktionär der Commerzbank", teilte die Bank weiter mit. Man werde die Fortschritte der Bank bei der nachhaltigen Stärkung ihres Geschäfts weiter genau beobachten.

August 25, 2025

