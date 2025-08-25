Dübendorf - Loft Dynamics, der weltweit tätige Anbieter von Virtual-Reality (VR)-Flugtraining, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen US-Dollar (USD) unter der Leitung von Friedkin mit Beteiligung von Alaska Airlines und den bestehenden Anteilseignern Sky Dayton und Craft Ventures sowie UP.Partners abgeschlossen. Mit dieser Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtsumme von Loft Dynamics auf 60 Mio. USD und stellt einen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
