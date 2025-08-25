Die italienische Großbank Uncredit hat ihren Commerzbank-Anteil nach eigenen Angaben auf 26 Prozent erhöht. Damit rückt eine Übernahmeofferte der Italiener näher. Übernahmespekulationen haben die Commerzbank-Aktie in den vergangenen Tagen und Wochen auf neue Höchststände getrieben. Am vergangenen Freitag hatte sie mit 38,24 Euro ein vorläufiges Hoch markiert - ein Jahresplus von rund 185 Prozent. Der Höhenflug dürfte in dieser Woche weitergehen. Wie die italienische Großbank am Montag mitteilte, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag