© Foto: Eagle - stock.adobe.comVon A nach B und das ohne Fahrer. Der chinesische Internet-Riese Baidu hat Großes vor, wenn es um Autonomes Fahren in Europa geht.Yong Gessner, Europa-Chef der Intelligent Driving Group von Baidu, erklärte am Montag gegenüber der Neuen Zürcher Zeitung, dass der chinesische Techkonzern plane, ab dem Jahr 2026 fahrerlose Robotaxis unter der Marke Apollo Go in der Schweiz einzusetzen. Der Dienst werde für ländliche Regionen geplant. Es gehe laut Yong darum, bestehende Mobilitätsangebote zu ergänzen, nicht zu ersetzen. [spotify]3XBRkd8tj1gmYJ1sNtSWX7[/spotify] Bereits ab 2026 plane das Unternehmen, dass die Fahrzeuge in der Schweiz und Europa fahren. Am Anfang sollen Sicherheitsfahrer dabei …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE