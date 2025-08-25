Nach der Schieflage des Chipkonzerns kommt die US-Regierung einmal mehr als rettende Hand in Form einer Beteiligung daher: 10 % hält der amerikanische Staat nun an INTEL. Als Kaufpreis werden die restlichen 8,9 Mrd. $ an Subventionen für den Ausbau der US-Produktion ausgezahlt, gut 2 Mrd. $ hatte INTEL bereits erhalten. Die US-Regierung erhält indes Aktien ohne Stimmrechte - damit kann sie keinen direkten Einfluss auf Management-Entscheidungen bei INTEL ausüben. Binnen fünf Jahren kann die US-Regierung auch einen weiteren Anteil von 5 % zum Preis von 20 $ pro Aktie nachkaufen, falls INTEL weniger als 51 % an seinem Fertigungsgeschäft halten sollte. Die Beteiligung ist insofern ein gutes Zeichen für INTEL, dass jetzt die Chancen des Unternehmens steigen, die zugesagten Subventionen auch tatsächlich zu bekommen.



