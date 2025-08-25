Das deutsch-französische Biotech-Unternehmen Valneva muss einen heftigen Rückschlag verkraften. Wie das Unternehmen heute bekanntgab, hat die US-Zulassungsbehörde FDA die Zulassung für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Valneva muss den Versand und den Verkauf des Impfstoffs in den USA nun sofort einstellen. Die Aktie von Valneva bricht im frühen Handel auf Tradegate fast 30 Prozent ein.Grund für den Stopp sind vier neue Berichte über schwerwiegende unerwünschte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
