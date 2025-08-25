Bern - Die Berner Spitalgruppe Insel hat im ersten Halbjahr 2025 einen Konzerngewinn von 26,3 Millionen Franken geschrieben. Sie führt die positive Entwicklung auf einen höheren Betriebsertrag bei gleichzeitig reduzierten Personalkosten zurück. Im Spitalbetrieb hat die Insel im ersten Halbjahr einen Gewinn von 26,7 Millionen Franken erwirtschaftet, wie sie am Montag mitteilte. Verglichen mit der Vorjahresperiode entspricht das einer Verbesserung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
