Neuenburg - Die Beschäftigung in der Schweiz ist im zweiten Quartal 2025 leicht gestiegen, getragen vom Dienstleistungssektor. Laut dem Bundesamt für Statistik (BFS) entstanden dort innert Jahresfrist 40'000 neue Stellen, während die Industrie 4600 Arbeitsplätze verlor. Insgesamt wuchs die Zahl der Beschäftigten um 0,6 Prozent auf 5,532 Millionen Personen, wie aus dem am Montag veröffentlichten Beschäftigungsbarometer hervorgeht. Gegenüber dem Vorquartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
