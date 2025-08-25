DJ PTA-AFR: Linz Textil Holding AG: Halbjahresfinanzbericht gemäß § 125 BörseG
Linz (pta000/25.08.2025/10:13 UTC+2) - Linz Textil Holding AG gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Bericht: Halbjahresbericht 2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.linz-textil.at/investor-relations/finanzberichte Veröffentlichungsdatum: 25.08.2025
Kurzbeschreibung: Die Linz Textil Holding AG gibt hiermit bekannt, das der Halbjahresfinanzbericht 2025 veröffentlicht wurde.
