PTA-Adhoc: Linz Textil Holding AG: Änderungen im Vorstand

Linz Textil Holding AG: Änderungen im Vorstand

Linz (pta000/01.12.2025/14:00 UTC+1)

LINZ TEXTIL HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Linz, FN 75631y ISIN AT0000723606

Ad hoc-Meldung: Änderungen im Vorstand

Der Aufsichtsratsvorsitzende der Linz Textil Holding AG, DI Friedrich Weninger, informiert, dass Mag. Friedrich Schopf seinen am 30. Juni 2026 auslaufenden Vorstandsvertrag auf eigenen Wunsch nicht verlängern wird.

Der Vorstand der Linz Textil Holding AG wird mit 01. Jänner 2026 auf zwei Personen verkleinert. Herr Kai Seesemann MSc. übernimmt mit Beginn des Geschäftsjahres 2026 die Funktion als Vorsitzender des Vorstandes sowie alle Vorstandsagenden von Herrn Mag. Friedrich Schopf.

"Friedrich Schopf hat während seiner acht Jahre im Vorstand maßgeblich zur strategischen Neuausrichtung der Linz Textil vom Commodity-zum Spezialitätenanbieter beigetragen und das Unternehmen zur Innovationsplattform für Textilrecycling entwickelt. Er hat einen entscheidenden Beitrag zur werthaltigen Entwicklung des Unternehmens geleistet", sagt Aufsichtsratsvorsitzender Friedrich Weninger. "Ich bedanke mich namens des Unternehmens und der Aktionäre für den Einsatz und die Leistung von Friedrich Schopf und wünsche ihm viel Erfolg für seine neuen beruflichen Projekte".

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Kai Seesemann MSc., Wiener Straße 435, 4030 Linz, Tel: +43 (732) 3996 285, E-Mail: seesemann@linz-textil.at.

Linz, am 01.12.2025 Linz Textil Holding Aktiengesellschaft Wiener Straße 435 4030 Linz, Österreich

www.linz-textil.at

Aussender: Linz Textil Holding AG
ISIN(s): AT0000723606 (Aktie)
Börse(n): Wiener Börse (Amtlicher Handel)

