© Foto: UnsplashDie US-Behörde FDA hat Valnevas Impfstoff Ixchiq nach Berichten über Nebenwirkungen mit sofortiger Wirkung aus dem Markt genommen. Die Aktie crasht zweistellig.Das französische Impfstoffunternehmen Valneva ist in den USA schwer unter Druck geraten. Die Arzneimittelbehörde FDA hat mit sofortiger Wirkung die Lizenz für den Chikungunya-Impfstoff Ixchiq ausgesetzt. Damit muss das Unternehmen den Vertrieb und Verkauf des Vakzins in den Vereinigten Staaten einstellen. Die Entscheidung basiert auf aktualisierten Daten des US-Meldesystems VAERS, wonach vier neue Fälle schwerwiegender Nebenwirkungen im Zusammenhang mit Ixchiq registriert wurden. Diese traten außerhalb der USA auf und stehen laut …Den vollständigen Artikel lesen ...
