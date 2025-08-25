Die Aktie des amerikanischen KI-Spezialisten Tempus AI kennt seit der Zahlenvorlage gefühlt nur den Weg nach oben. Gut zehn Prozent trennen den Titel nur noch vom bisherigen Rekordhoch bei 91,45 Dollar. Indes hat das Unternehmen am Freitag ein kleinere Akqusition angekündigt, die Tempus AI im Bereich der Pathologie verstärken soll.Für 81,25 Millionen Dollar reißt sich die Gesellschaft die erste 2017 gegründete Paige unter den Nagel. Der Zukauf verfüge über eine solide Grundlage in der Pathologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
