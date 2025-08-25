Zürich - Das in Zürich ansässige Unternehmen Reconnect Labs, ein Spin-off der Universität Zürich, hat über 22 Millionen Franken an Eigenkapital und nicht verwässernden Mitteln erhalten. Mit den Mitteln wird das Unternehmen seine KI-getriebene klinische Pipeline mit innovativen psychiatrischen Behandlungen für PTBS, Angst und Sucht, die sich derzeit in Phase-2-Studien befinden, weiterentwickeln und seine Vermarktungsbemühungen ausbauen. Seit Jahrzehnten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab