Der Dax stolpert in die neue Handelswoche. Der Index kann die starken Freitags-Vorgaben der US-Indizes nicht verwerten und muss im frühen Montagshandel ein paar Federn lassen.Es bleibt beim bereits seit geraumer Zeit zu beobachtenden Bild. Auf den ersten Blick wirkt der Index sehr robust, hat er doch seine Rekordmarken vor Augen. Auf den zweiten Blick mahnt jedoch das Unvermögen des Dax, diese Rekordmarken vor dem Hintergrund der aktuellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
