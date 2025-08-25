DJ Hellofresh ernennt Fabien Simon zum Chief Financial Officer

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Hellofresh bekommt einen neuen CFO. Wie der Kochboxen- und Fertiggerichtversender mitteilte, wird Fabien Simon der neue Global Chief Financial Officer (CFO) und die Nachfolge von Christian Gärtner mit Wirkung zum 15. September antreten.

Gärtner hatte im Juni seinen Weggang spätestens im vierten Quartal angekündigt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

Simon war laut Mitteilung zuletzt - von 2019 bis 2024 - CEO von JDE Peet's, einem Kaffee- und Teekonzern mit Sitz in Amsterdam. Zuvor war er unter anderem CFO bei der luxemburgischen JAB Holding, einem der Aktionäre von JDE Peet's.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 04:55 ET (08:55 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.