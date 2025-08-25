Kaffee und Cola im Fokus: Keurig Dr Pepper greift beim niederländischen Kaffeespezialisten JDE Peet's zu. Mit dem Milliarden-Deal will der US-Konzern sein schwächelndes Kaffeegeschäft neu beleben - und der Konsumsektor zeigt einmal mehr: hier steckt Musik drin. Konkret will Keurig Dr Pepper (KDP) den niederländischen Tassimo- und Jacobs-Hersteller JDE Peet's für rund 15,7 Milliarden Euro übernehmen. Geboten werden 31,85 Euro je Aktie in bar - ein Aufschlag von 20 Prozent auf den letzten Börsenkurs. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär