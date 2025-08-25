EQS-News: Diginex Limited / Schlagwort(e): Absichtserklärung

PRESSEMITTEILUNG Diginex gibt Update zum MOU für ADX-Dual-Listing, potenzielle Kapitalaufnahme sowie regionale Expansion in den VAE und GCC London, 25. August 2025 - Diginex Limited ("Diginex") (NASDAQ: DGNX), ein führender Anbieter von Sustainability RegTech-Lösungen, hat heute ein Update zu seinem Memorandum of Understanding ("MOU") zwischen dem Unternehmen und Nomas Global Investments LLC S.P.C, einem SPV im Eigentum Seiner Hoheit Shaikh Mohammed Bin Sultan Bin Hamdan Al Nahyan aus der königlichen Familie von Abu Dhabi ("Nomas"), vom 17. März 2025, veröffentlicht. Ziel des MOU war es, ein Dual-Listing der Diginex-Aktien an der Abu Dhabi Securities Exchange ("ADX") zu sichern, das Geschäft von Diginex im Golf-Kooperationsrat (GCC) auszuweiten und eine mögliche Kapitalaufnahme für Diginex von bis zu 250 Mio. USD mit Fokus auf große institutionelle Investoren im GCC durchzuführen. Zahlreiche Treffen wurden innerhalb der Vereinigten Arabischen Emirate ("VAE") abgehalten, um ein Dual-Listing an der ADX voranzutreiben. Während der Prozess noch andauert, zeichnet sich nun ab, dass es noch einige Monate oder länger dauern wird, bis die Stammaktien des Unternehmens erfolgreich an der ADX gelistet sind. Darüber hinaus wird die mögliche Kapitalaufnahme in Höhe von 250 Mio. USD, sofern sie stattfindet, höchstwahrscheinlich nach dem Listing der Stammaktien von Diginex an der ADX erfolgen. Seine Hoheit und Nomas bleiben aktive Unterstützer von Diginex und arbeiten derzeit daran, Diginex bei der Notierung an der ADX sowie bei der Expansion des Geschäfts in den VAE und im GCC zu unterstützen. Im Mai 2025 hat Nomas in einer separaten Transaktion Diginex-Optionen zum Erwerb von 6,75 Millionen Stammaktien von Rhino Ventures Limited erworben, einer Gesellschaft im Eigentum und unter Kontrolle von Miles Pelham, dem Chairman von Diginex. Im gegenseitigen Einvernehmen haben Rhino Ventures Limited und Nomas beschlossen, den Erwerb der Diginex-Optionen mit Wirkung zum 22. August 2025 rückgängig zu machen. Dementsprechend werden die zuvor von Nomas gehaltenen Diginex-Optionen an Rhino Ventures Limited zurückübertragen. Die Rückgabe der Optionen hat keine Auswirkungen auf die im MOU beschriebenen Maßnahmen oder Absichten, und wie oben erwähnt, bleiben Seine Hoheit und Nomas aktive Unterstützer von Diginex. Über Diginex Diginex Limited (NASDAQ: DGNX; ISIN KYG286871044), mit Hauptsitz in London, ist ein nachhaltiges RegTech-Unternehmen, das Unternehmen und Regierungen dabei unterstützt, die Datenerfassung und Berichterstattung in den Bereichen ESG, Klima und Lieferkette zu optimieren. Das Unternehmen nutzt Blockchain-, KI-, maschinelles Lernen und Datenanalysetechnologien, um Veränderungen voranzutreiben und die Transparenz in der regulatorischen Berichterstattung von Unternehmen und im Bereich der nachhaltigen Finanzierung zu erhöhen. Die Produkte und Dienstleistungen von Diginex ermöglichen es Unternehmen, Nachhaltigkeitsdaten über eine benutzerfreundliche Software zu erfassen, auszuwerten und zu teilen.



Die preisgekrönte ESG-Plattform von Diginex unterstützt 19 globale Rahmenwerke, darunter GRI (die "Global Reporting Initiative"), SASB (das "Sustainability Accounting Standards Board") und TCFD (die "Task Force on Climate-related Financial Disclosures"). Kunden profitieren von einer umfassenden Unterstützung, die von Wesentlichkeitsbewertungen und Datenmanagement bis hin zur Einbindung von Interessengruppen, der Erstellung von Berichten und einem ESG-Rating-Support-Service reicht. Zukunftsgerichtete Aussagen Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten und basieren auf den aktuellen Erwartungen und Prognosen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse, die sich nach Ansicht des Unternehmens auf seine Finanzlage, seine Betriebsergebnisse, seine Geschäftsstrategie und seinen Finanzbedarf auswirken könnten. Investoren können diese zukunftsgerichteten Aussagen an Wörtern oder Ausdrücken wie "glaubt", "hofft", "erwartet", "antizipiert", "schätzt", "projiziert", "beabsichtigt", "plant", "wird", "würde", "sollte", "könnte", oder ähnlichen Ausdrücken erkennen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um sie an spätere Ereignisse oder Umstände oder an geänderte Erwartungen anzupassen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, kann es nicht garantieren, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen, und das Unternehmen warnt die Anleger davor, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen können, und ermutigt die Anleger, andere Faktoren zu prüfen, die sich auf die zukünftigen Ergebnisse auswirken können, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der SEC offengelegt werden. Diginex

Investor Relations

E-Mail: ir@diginex.com



IR-Kontakt - Europa

Anna Höffken

Kirchhoff Consult

Telefon: +49 (0)40 609186 0

E-Mail: diginex@kirchhoff.de



IR-Kontakt - USA

Jackson Lin

Lambert by LLYC

Telefon: +1 (646) 717-4593

E-Mail: jian.lin@llyc.global



IR-Kontakt - Asien

Shelly Cheng

Strategic Public Relations Group Ltd.

Telefon: +852 2864 4857

E-Mail: sprg_diginex@sprg.com.hk



