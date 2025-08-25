Am Sonntag fielen weitere Stunden mit negativen Day-ahead-Strompreisen an und die Gesamtzahl aus dem Vorjahr ist damit eingestellt. Nach Auswertung von Herbert Saurugg ist jedoch auch bereits die Anzahl der Stunden mit Preisen über 100 Euro pro Megawattstunde aus dem Vorjahr übertroffen. Es sind Zahlen, die die Herzen der Betreiber großer Batteriespeicher sicher höher schlagen lassen. Am Sonntag gab es aufgrund des sonnig, windigen Wetters bei gleichzeitig eher geringer Last weitere Stunden mit negativen Börsenstrompreisen und es ist genau der Rekordwert aus dem Vorjahr eingestellt worden. Bis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland