22.08.2025 -
Nachdem ich während der Sommerpause maßgeblich zum Wirtschaftswachstum Italiens beigetragen habe, müsste ich mich nun mal wieder um mein Heimatland kümmern - denn das hat es dringend nötig. Heute früh wurden für Deutschland ernüchternde Zahlen zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) veröffentlicht. Um 0,3 Prozent schrumpfte die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal, ursprünglich war ein Minus von nur 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal berichtet worden. Vor kurzem wurden auch revidierte Zahlen für die vorangegangenen Quartale veröffentlicht. Dabei zeigte sich, dass Deutschland in den vergangenen Jahren eine Rekord-Rezession nur um eine Sekunde verfehlt hat.
Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.
© 2025 Asset Standard