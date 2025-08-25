Am Sonntag fielen weitere Stunden mit negativen Day-ahead-Strompreisen an und die Gesamtzahl aus dem Vorjahr ist damit übertroffen. Nach Auswertung von Herbert Saurugg ist jedoch auch bereits die Anzahl der Stunden mit Preisen über 100 Euro pro Megawattstunde höher als im Vorjahr. Es sind Zahlen, die die Herzen der Betreiber großer Batteriespeicher sicher höher schlagen lassen. Am Sonntag gab es aufgrund des sonnig, windigen Wetters bei gleichzeitig eher geringer Last weitere Stunden mit negativen Börsenstrompreisen und es ist der Rekordwert von 453 Stunden aus dem Vorjahr übertroffen worden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 pv magazine Deutschland