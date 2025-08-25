Der Finanzinvestor Luxcara hat Windenergieturbinen mit einer Leistung von mehr als 1.500 Megawatt bei Siemens Gamesa reserviert. Sie sind vor allem für das Nordsee-Offshore-Vorhaben Waterekke bestimmt. Das Investmentunternehmen Luxcara hat sich Windturbinen von Siemens Gamesa für den Offshore-Windpark Waterekke in der deutschen Nordsee reserviert. Wie das Unternehmen aus Hamburg mitteilte, hat es dafür eine Vereinbarung zur Kapazitätsreservierung für 1.500 Megawatt (MW) unterzeichnet. Der Vereinbarung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
