Bern - Ab dem 26. August 2025 nimmt die Schweizerische Post vorübergehend keine postalischen Warensendungen in die USA mehr an. Grund dafür sind neue Zollvorschriften der US-Regierung, die weltweit alle Postgesellschaften betreffen. Die US-Regierung hat beschlossen, die bisher gültige Freigrenze von 800 Dollar bei der Einfuhr von Waren in die USA per 29. August 2025 aufzuheben. Ohne diese Freigrenze muss jede Warensendung - egal wie klein und mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab