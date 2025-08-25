Berlin - Rund die Hälfte der Deutschen ab 16 Jahren (49 Prozent) hört zumindest hin und wieder Podcasts. Unter den 16- bis 29-Jährigen trifft das auf 52 Prozent zu, wie aus einer am Montag veröffentlichten Umfrage des IT-Branchenverbands Bitkom hervorgeht. Unter den 30- bis 49-Jährigen und den 50- bis 64-Jährigen sind es jeweils 51 Prozent. Aber auch in der Altersgruppe ab 65 Jahren hören 44 Prozent zumindest hin und wieder Podcasts.



Insgesamt verbringen die Hörer von Podcasts damit nach eigenen Angaben im Schnitt etwa zwei Stunden pro Woche. Auch dies ist über alle Altersklassen ähnlich. Insgesamt 27 Prozent der Hörer verbringen bis zu einer Stunde pro Woche mit Podcasts. Ein bis zwei Stunden sind es bei 19 Prozent. 27 Prozent hören zwischen zwei und drei Stunden.



Nur eine Minderheit hört noch länger. 14 Prozent konsumieren zwischen drei bis fünf Stunden pro Woche. Fünf bis acht Stunden Podcast hören drei Prozent. Nur ein Prozent hört sogar über acht Stunden.



44 Prozent der Hörer schalten Podcasts unterwegs im Auto ein, 41 Prozent hören sie zum Einschlafen. Sie werden auch dafür genutzt, um die Hausarbeit angenehmer zu gestalten. 36 Prozent hören beim Putzen beziehungsweise Aufräumen. Unterwegs in öffentlichen Verkehrsmitteln hören 30 Prozent Podcasts, schlicht zum Entspannen ohne Nebentätigkeit hören 29 Prozent. Beim Sport tut dies ein Viertel (25 Prozent).



Auch in der Küche dürfen Podcasts bei einigen nicht fehlen. Beim Essen und beim Kochen hören sie jeweils 17 Prozent. Während der Arbeit, Schule oder Uni läuft bei 13 Prozent zumindest hin und wieder ein Podcast, im Badezimmer bei einem Zehntel (zehn Prozent). Unterwegs auf dem Rad hören sieben Prozent Podcasts, beim Spazierengehen nur zwei Prozent, bei der Gartenarbeit ein Prozent.



Die telefonische Befragung fand im Zeitraum von der 20. bis zur 23. Kalenderwoche 2025 statt. Dazu wurden 1.209 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt, darunter 595 Hörer von Podcasts.





© 2025 dts Nachrichtenagentur