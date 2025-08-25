Am Mittwoch ist es so weit: Nvidia präsentiert seine Quartalszahlen - die Erwartungen sind hoch. Während Anleger über eine mögliche "KI-Blase" debattieren, zeigt sich ein Wall-Street-Experte so optimistisch wie nie und hebt sein Kursziel erneut an. Welche Gründe er nennt - und warum die nächsten Tage entscheidend sind.Die Spannung steigt: Am 27. August präsentiert Nvidia die Ergebnisse für das zweite Quartal. Die Messlatte liegt hoch - und kurz vor dem Termin sorgt Analyst Ruben Roy von Stifel für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
