Bussnang - Der Zugbauer Stadler Rail hat einen weiteren Auftrag von Stockholm Transport (SL) erhalten. Zur Ergänzung der bisherigen Flotte hat SL bei Stadler zehn elektrische Triebzüge im Wert von 94 Millionen Franken bestellt. Die neuen Fahrzeuge sollen die über 30 Jahre alten Fahrzeuge eines anderen Herstellers ersetzen, wie Stadler am Montag mitteilte. Die Züge bieten den Angaben nach Platz für rund 300 Personen und haben 150 Sitzplätze. Die Auslieferung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
