Der chinesische E-Auto-Gigant BYD ist für günstige Fahrzeuge und hohe Stückzahlen bekannt. Doch dieses Massenmarkt-Image soll nun der Vergangenheit angehören. Mit einer milliardenschweren Offensive will der Konzern ins Premium-Segment vorstoßen - und setzt dabei auf ein ungewöhnliches Mittel: eine eigene Rennstrecke für jedermann.Lange Zeit haftete BYD der Ruf an, vor allem Autos für Taxiflotten und Fahrdienste zu bauen. In China machte sogar ein Witz die Runde, der Name stehe nicht für "Build Your ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär