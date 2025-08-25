© Foto: UnsplashNio hat mit dem neuen SUV ES8 Anleger begeistert. Das Modell zählt zu den günstigsten Wagen des Herstellers und treibt die Aktie weiter nach oben.Die Aktien des chinesischen Elektroautoherstellers Nio haben ihre Rallye zu Wochenbeginn fortgesetzt und damit die Serie von Kursgewinnen auf sieben Tage in Folge ausgebaut. In Hongkong stiegen die Titel am Montag intraday um bis zu 14,8 Prozent, in New York hatten sie zuvor bereits zweistellig zugelegt und am Freitag bei 6,34 US-Dollar geschlossen. Vorbörslich geht es auch an der New York Stock Exchange mit grünen Vorzeichen weiter. Auslöser der Euphorie war die Vorstellung des neuen SUV-Modells ES8 am 21. August. Mit einem Einstiegspreis von …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE