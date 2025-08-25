Unterföhring (ots) -- Insgesamt 3,50 Mio. Zuschauer bei den Live-Übertragungen am Freitag und Samstag waren 25 Prozent mehr als am Eröffnungsspieltag 2024/25 - 32 Prozent mehr als die durchschnittliche Gesamtreichweite 2024/25- Millionenpublikum zu jeder Anstoßzeit: mit 1,08 Mio. am Freitagabend, 1,21 Mio. am Samstagnachmittag und 1,22 am Samstagabend erreichte Sky Sport zu jeder Sendezeit siebenstellige Zuschauerzahlen- Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Wir sind hochzufrieden mit dem Auftakt der neuen Saison. Wir werden unseren Kundinnen und Kunden in Zukunft noch mehr von dem bieten, was sie sehen wollen"Unterföhring, 25. August 2025 -Sky Sport ist erfolgreich in die neue Saison gestartet. Insgesamt 3,50 Mio. Zuschauer verfolgten die Live-Übertragungen der Bundesliga am Freitag und Samstag bei Sky Sport*. Damit lag der der Eröffnungsspieltag 25 Prozent über dem der Vorsaison 2024/25. Die durchschnittliche Reichweite pro Spieltag konnte man um 32 Prozent übertreffen.Auch im Vergleich zu den ersten drei Saisons der vergangenen Rechteperiode (2021/22 bis 2023/24) wurden diese Werte in vergleichbarem Maße übertroffen.Alexander Rösner, Chefredakteur Sky Sport: "Wir sind hochzufrieden mit dem Auftakt der neuen Saison. Der überzeugende Start des neuen 'Flutlicht-Freitags' sowie das ungebrochene Interesse der Fans an den Einzelspielen am Samstagnachmittag und dem Topspiel am Samstagabend sind eine tolle Bestätigung der großartigen Arbeit unseres Teams. Wir werden unseren Kundinnen und Kunden in Zukunft noch mehr von dem bieten, was sie sehen wollen."Zu jeder der drei Anstoßzeiten erreichte Sky Sport ein Millionenpublikum. 1,08 Mio. Zuschauer verfolgten das Eröffnungsspiel am Freitagabend, dass parallel auch im Free-TV übertragen wurde. Inklusive des neuen Bundesliga-Erlebnisses "My Matchday" verfolgten 1,21 Mio. Zuschauer die Einzelspiele am Samstagnachmittag. Das "Tipico Topspiel der Woche" zum Abschluss des Bundesliga-Samstags sahen 1,22 Mio. Zuschauer.* Durchschnittliche aggregierte Sehbeteiligung aller Kickoffs auf Sky Sport* Quelle: AGF Videoforschung (Z 3+) in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.4; linear; Omniture + OTT (Sky Go + WOW) internal measurementPressekontakt:Thomas KuhnertExternal Communications / SportsTel. +49 (0) 89 9958 6883thomas.kuhnert@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/6103689