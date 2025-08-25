Die koreanische Hanwha-Gruppe hält auch bei ihrem zweiten Übernahmeversuch daran fest, den Gebotspreis nicht zu erhöhen. Offen ist, was passiert, sollten die freien Aktionäre erneut nicht im ausreichenden Maße zustimmen. Im Ringen um die Übernahme des norwegischen Solarsiliziumproduzenten REC Silicon durch die Hanwha-Tochter Anchor will das koreanische Unternehmen hart bleiben. In einer Mitteilung teilte sie mit, dass sie das Angebot, alle Aktien zu einem Preis von 2,20 norwegischen Kronen (rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
