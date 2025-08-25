München (ots) -Experten-Kracher kurz vor EM-Start - das beste und exklusive Angebot von MagentaSport und MagentaTV zur FIBA EuroBasket 2025 (ab 27. August) wird noch viel besser: Weltmeister und NBA-Profi Moritz Wagner verstärkt das On-Air-Team von MagentaSport um Per Günther, Ireti Amojo und dem weiteren Neuzugang Marie Gülich. Nur bei MagentaSport und MagentaTV laufen alle 76 Spiele mit EM-Studios in Finnland und München live. Alle deutschen Partien werden zudem kostenlos gezeigt.Der 28-jährige Wagner (363-facher NBA-Spieler), derzeit bei Orlando Magic unter Vertrag arbeitet nach einer Knieverletzung an seinem Comeback in den USA, wird aber die Live-Übertragungen exklusiv für MagentaSport begleiten und vielseitig im Programm als Experte aus den USA eingebunden sein. Zu den Einsätzen zählen TV-Analysen bei ausgewählten deutschen und internationalen Topspielen sowie Expertisen im Podcast "EuroBasket Spezial", dem EM-Tagebuch vom MagentaSport. Die große EM-Vorschau mit Moritz Wagner, Per Günther, Benni Zanderund Basti Ulrich wird am Dienstag verfügbar sein. Moritz Bruder Franz startet mit der deutschen Mannschaft am 27. August in die EuroBasket 2025: gegen Montenegro - schon ab 14.45 Uhr live und kostenlos bei MagentaSport und MagentaTV.Es ist auch die Live-Premiere für Weltmeister Moritz Wagner, der über seinen ersten Experten-Job im MagentaSport-Team sagt: "Ich freue mich ganz besonders auf diese Möglichkeit. Sie bietet mir die Chance, den Sport anders zu beleuchten, eine andere Diskussion zu führen, einen anderen Austausch zu haben. Und hoffentlich auch eine größere Reichweite für den Basketball zu schaffen. Deshalb freue ich mich, ein Teil dessen zu sein und darauf, auf ganz authentische Weise mit dabei zu sein. Ich hoffe auch, dass ich mit den Jungs interagieren kann. Es ist schön, dass MagentaSport mir die Möglichkeit gibt, Teil des Großen und Ganzen zu sein.""Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt"Wie Moritz Wagner seine Expertenrolle sieht: "Was ihr von mir erwarten könnt?! Ich bin ja keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt. Es ist jetzt auch eine ganz andere Perspektive. Ich hoffe, dass ich auch was dabei lernen kann. Mit Per und Team ein wenig zu fachsimpeln und die Jungs von außen zu betrachten. Das wird eine tolle Erfahrung mit viel Spaß und viel Lachen."Moritz Wagner zur deutschen Zielsetzung bei der EuroBasket 2025: "Was wir von dieser Mannschaft erwarten können, das ist so wie jedes Jahr: wenn wir nicht um die Goldmedaille und nicht um den Gewinn des Turniers spielen, sind wir auf der falschen Linie. Das ist bei allen das Ziel. Das merkt man, das spürt man auch. Das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn die ganze Mannschaft daraufhin arbeitet, diese EM zu gewinnen. Das macht dieses Turnier einzigartig."Starpower, klare Kante und maximal authentisch: Moritz Wagner prominent in EM-Berichterstattung eingebundenMoritz Wagner wird in seiner Expertenrolle besonders die Stimmung im DBB-Lager sowie die jeweiligen Gegner und deren beste Spieler bewerten: Viele der Topstars dieser EM wie Nikola Jokic (Serbien), Luka Doncic (Slowenien) und Giannis Antetokounmpo (Griechenland) kennt er auch aus der NBA bestens. Über die TV-Einbindungen im Vor- und Nachlauf hinaus wird der gebürtige Berliner bei den deutschen EM-Spielen auch in ausgewählten Talksituationen in Halbzeitpausen zugeschaltet und im Nachlauf im Gespräch mit den jeweiligen Studiogästen interagieren.Nach den Auftritten des DBB-Teams wird Moritz Wagner auch im EM-Tagebuch, dem Podcast "EuroBasket Spezial" regelmäßig mit von der Partie sein - zusammen mit der Stammbesetzung der "Abteilung Basketball" um Per Günther sowie Benni Zander und Basti Ulrich. Vor Turnierbeginn wird er am Dienstag, 26. August, auch bei der großen EM-Vorschau von "Abteilung Basketball" seinen Blick auf die deutsche Mannschaft, die Turnier-Favoriten und die Stars bei der EuroBasket einbringen.Starke inhaltliche Ergänzung zum Telekom-Engagement bei Orlando MagicDarüber hinaus wird MagentaSport langfristig das Presenting des Podcast-Formats "Kannst du so nicht sagen" zum EM-Start übernehmen, in dem Moritz Wagner und Arne Groskowiak regelmäßig persönliche Einblicke, aktuelle Themen und exklusive Insights aus der Welt des internationalen Spitzenbasketballs geben.Die neue Kooperation zur EuroBasket 2025 mit Moritz Wagner ergänzt die strategische Partnerschaft der Deutschen Telekom mit seinem Team, den Orlando Magic. Die im Juli 2025 geschlossene Vereinbarung umfasst umfangreiche Sponsoring-Leistungen sowie exklusive Content-Rechte für Telekom-Plattformen, die den Fans einzigartige Erlebnisse und exklusive Kundenevents mit und rund um die Orlando Magic ermöglichen. Mehr Magie für Basketball-Deutschland! Die Themenwelt des Podcasts umfasst nach der EuroBasket 2025 besondere Ereignisse wie die NBA Global Games im Januar 2026 in Berlin und London.EuroBasket 2025 live bei MagentaSport und MagentaTV: das beste Basketball-AngebotMit dem Start der EuroBasket 2025 am 27. August erwartet Basketball-Fans ein absolutes Highlight: über 170 Live-Stunden Basketball bei MagentaTV und MagentaSport. Alle 76 Spiele der EuroBasket werden live übertragen - die deutschen Spiele sogar kostenlos. Damit bietet MagentaSport das beste und größte TV-Angebot rund um die Basketball-Europameisterschaft.Preisgekröntes MagentaSport-Expertenteam mit Per Günther und Marie Gülich- Experten wie Per Günther, Marie Gülich (Nationalspielerin mit WNBA-Erfahrung), Ireti Amojo und jetzt auch Moritz Wagner- Reporter wie Jan Lüdeke und Steffi Blochwitz berichten direkt aus Finnland und Lettland- Kommentatoren wie Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller begleiten die Live-Übertragungen- Zur Seite stehen Co-Kommentatoren wie Steffen Hamann und Alex VogelMagentaSport setzt neue Maßstäbe in Sachen Basketball-Berichterstattung- Über 170 Stunden Live-Programm- Studio in Tampere (Finnland) während der Vorrunde- Studio in Riga (Lettland) für die Finalrunde- Studio in München als journalistisches ZentrumMehr als nur Live-Spiele: Highlights, Analysen, Dokus und Social Media-Begleitung- Tägliche DBB-Updates mit Infos, Analysen & Highlights von Per Günther mit Top-Ten-Rankings, Gegner-Checks & Spieler-Porträts- Podcast-Specials von "Abteilung Basketball"- Historische Spiele & Dokus wie "Schwarz.Rot.Gold! Der Film zum WM-Titel"- Tägliche intensive Social-Media-Begleitung rund um den DBB und die EuroBasket mit einem weiteren Team und exklusiven InhaltenWer die Basketball-EM 2025 in voller Länge erleben will, kommt an MagentaSport nicht vorbei. Mit allen Spielen live, den deutschen Partien kostenlos, einem preisgekrönten Expertenteam und täglichem Zusatz-Content bietet MagentaSport das beste und größte Basketball-Angebot Deutschlands.Zum Auftakt am Mittwoch wird das deutsche Gruppenspiel Großbritannien gegen Litauen ab 12.15 Uhr gezeigt. Inklusive Montenegro gegen Deutschland (ab 14.45 Uhr) überträgt MagentaSport alle 6 Partien des EM-Starts - zum Abschluss die Partie des Titelfavoriten Serbien gegen Estland - ab 20 Uhr live.Alle Informationen zum Programm und Inhalten gibt es auch hier: www.magenta.tv/sportDeutsche EM-Gruppenspiele bei MagentaSportMittwoch, 27. Augustab 14.45 Uhr: Montenegro - DeutschlandFreitag, 29. Augustab 11.45 Uhr: Deutschland - SchwedenSamstag, 30. Augustab 11.45 Uhr: Litauen - DeutschlandMontag, 01. Septemberab 14.45 Uhr: Deutschland - GroßbritannienMittwoch, 03. Septemberab 18.45 Uhr: Deutschland - Finnland