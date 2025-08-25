EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



25.08.2025 / 14:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis zum 22. August 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 599.024 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 18 August 2025 12.000 42,5532 510.638,90 AQEU 18 August 2025 79.997 42,5631 3.404.918,50 CEUX 18 August 2025 8.000 42,5660 340.527,96 TQEX 18 August 2025 100.000 42,5695 4.256.950,43 XETA 19 August 2025 11.864 42,9655 509.743,05 AQEU 19 August 2025 78.710 42,9745 3.382.526,61 CEUX 19 August 2025 7.707 42,9771 331.224,32 TQEX 19 August 2025 101.719 42,9553 4.369.369,13 XETA 20 August 2025 8.134 43,0527 350.190,41 CEUX 20 August 2025 35.893 43,0735 1.546.036,48 XETA 21 August 2025 6.788 43,3266 294.101,20 CEUX 21 August 2025 68.212 43,4275 2.962.278,25 XETA 22 August 2025 80.000 43,5889 3.487.110,68 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 1.595.733 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.

