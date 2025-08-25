DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 14
Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 14
München (pta000/25.08.2025/15:00 UTC+2)
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052
Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 24. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 189.255 Stamm- und 48.060 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Stammaktien (DE0005190003)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 18.08.2025 4.897 89,1060 AQUIS (AQEU) 18.08.2025 23.075 89,2175 CBOE Europe (CEUX) 18.08.2025 4.797 89,1149 Turquoise (TQEX) 18.08.2025 29.133 89,1566 Xetra 19.08.2025 310 89,5097 AQUIS (AQEU) 19.08.2025 1.801 89,7144 CBOE Europe (CEUX) 19.08.2025 4.428 89,7870 Xetra 20.08.2025 776 90,7073 AQUIS (AQEU) 20.08.2025 9.008 90,5938 CBOE Europe (CEUX) 20.08.2025 1.644 90,5365 Turquoise (TQEX) 20.08.2025 9.223 90,6437 Xetra 21.08.2025 5.631 90,1858 AQUIS (AQEU) 21.08.2025 26.169 90,1385 CBOE Europe (CEUX) 21.08.2025 10.473 90,1674 Turquoise (TQEX) 21.08.2025 43.043 90,1628 Xetra 22.08.2025 1.359 90,7593 AQUIS (AQEU) 22.08.2025 5.577 90,8436 CBOE Europe (CEUX) 22.08.2025 996 90,6903 Turquoise (TQEX) 22.08.2025 6.915 90,8250 Xetra
Vorzugsaktien (DE0005190037)
Datum Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 18.08.2025 120 81,9550 AQUIS (AQEU) 18.08.2025 4.105 81,6179 CBOE Europe (CEUX) 18.08.2025 1.282 81,5406 Turquoise (TQEX) 18.08.2025 9.997 81,6769 Xetra 19.08.2025 812 82,0867 CBOE Europe (CEUX) 19.08.2025 1.984 82,1707 Xetra 20.08.2025 1.708 82,8088 CBOE Europe (CEUX) 20.08.2025 694 82,7244 Turquoise (TQEX) 20.08.2025 2.875 82,8269 Xetra 21.08.2025 247 82,4603 AQUIS (AQEU) 21.08.2025 5.691 82,5039 CBOE Europe (CEUX) 21.08.2025 1.172 82,5258 Turquoise (TQEX) 21.08.2025 9.777 82,5046 Xetra 22.08.2025 34 82,8515 AQUIS (AQEU) 22.08.2025 1.829 82,9990 CBOE Europe (CEUX) 22.08.2025 1.038 82,9225 Turquoise (TQEX) 22.08.2025 4.695 82,9798 Xetra
Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft
Der Vorstand
(Ende)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussender: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft Petuelring 130 80788 München Deutschland Ansprechpartner: Adam Sykes, Leiter Investor Relations Tel.: +49 89 382-25387 E-Mail: adam.sykes@bmw.de Website: www.bmwgroup.com ISIN(s): DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate
[ source: https://www.pressetext.com/news/1756126800301 ]
(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.
(END) Dow Jones Newswires
August 25, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)