Montag, 25.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Mega-Deal in Kanada: Katapultiert sich diese Aktie jetzt in die Top-Liga der Explorer?
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003
Xetra
25.08.25 | 16:51
91,10 Euro
-0,35 % -0,32
Branche
Fahrzeuge
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
EURO STOXX 50
STOXX Europe 600
25.08.2025 15:33 Uhr
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 14

DJ PTA-CMS: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 14

Bekanntmachung gemäß Art. 2 der Verordnung (EU) 2016/1052

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Aktienrückkaufprogramm 2025/2027 - Zwischenmeldung 14

München (pta000/25.08.2025/15:00 UTC+2)

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Im Zeitraum vom 18. August 2025 bis einschließlich 24. August 2025 hat die Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG) insgesamt 189.255 Stamm- und 48.060 Vorzugsaktien im Rahmen ihres Aktienrückkaufprogramms 2025/2027 erworben.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Stammaktien (DE0005190003) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
18.08.2025  4.897                89,1060                  AQUIS (AQEU) 
18.08.2025  23.075                89,2175                  CBOE Europe (CEUX) 
18.08.2025  4.797                89,1149                  Turquoise (TQEX) 
18.08.2025  29.133                89,1566                  Xetra 
19.08.2025  310                 89,5097                  AQUIS (AQEU) 
19.08.2025  1.801                89,7144                  CBOE Europe (CEUX) 
19.08.2025  4.428                89,7870                  Xetra 
20.08.2025  776                 90,7073                  AQUIS (AQEU) 
20.08.2025  9.008                90,5938                  CBOE Europe (CEUX) 
20.08.2025  1.644                90,5365                  Turquoise (TQEX) 
20.08.2025  9.223                90,6437                  Xetra 
21.08.2025  5.631                90,1858                  AQUIS (AQEU) 
21.08.2025  26.169                90,1385                  CBOE Europe (CEUX) 
21.08.2025  10.473                90,1674                  Turquoise (TQEX) 
21.08.2025  43.043                90,1628                  Xetra 
22.08.2025  1.359                90,7593                  AQUIS (AQEU) 
22.08.2025  5.577                90,8436                  CBOE Europe (CEUX) 
22.08.2025  996                 90,6903                  Turquoise (TQEX) 
22.08.2025  6.915                90,8250                  Xetra

Vorzugsaktien (DE0005190037) 

Datum     Aggregiertes Volumen (Anzahl Aktien) Volumengewichteter Durchschnittskurs (EUR) Handelsplatz 
18.08.2025  120                 81,9550                  AQUIS (AQEU) 
18.08.2025  4.105                81,6179                  CBOE Europe (CEUX) 
18.08.2025  1.282                81,5406                  Turquoise (TQEX) 
18.08.2025  9.997                81,6769                  Xetra 
19.08.2025  812                 82,0867                  CBOE Europe (CEUX) 
19.08.2025  1.984                82,1707                  Xetra 
20.08.2025  1.708                82,8088                  CBOE Europe (CEUX) 
20.08.2025  694                 82,7244                  Turquoise (TQEX) 
20.08.2025  2.875                82,8269                  Xetra 
21.08.2025  247                 82,4603                  AQUIS (AQEU) 
21.08.2025  5.691                82,5039                  CBOE Europe (CEUX) 
21.08.2025  1.172                82,5258                  Turquoise (TQEX) 
21.08.2025  9.777                82,5046                  Xetra 
22.08.2025  34                  82,8515                  AQUIS (AQEU) 
22.08.2025  1.829                82,9990                  CBOE Europe (CEUX) 
22.08.2025  1.038                82,9225                  Turquoise (TQEX) 
22.08.2025  4.695                82,9798                  Xetra

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Transaktionen sind auf der Internetseite der BMW AG veröffentlicht unter: www.bmwgroup.com/aktienrueckkauf

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1756126800301 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 09:00 ET (13:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
