Schau, ich bin ein Fan von gesteckten Zielen. Und wenn die OMV AG sich inklusive OMV Petrom und Borealis bis 2030 ein Ziel von 20 Prozent weiblichen Vorstandsmitgliedern gesteckt hat (steht auf Seite 360/361 des kombinierten Geschäftsberichts 2024), ist das löblich. Nur erfüllt gehören diese Ziele auch. Sonst ist das Diversitäts-Washing. Ich hab mich heute durch die Vorstandsetagen der drei Unternehmen geklickt, bei zwei lächelten mir nur Männer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
