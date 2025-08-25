San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -- Erweiterte KI-Infrastruktur mit schnelleren Ergebnissen mit den GPU-optimierten Servern von Supermicro- Groß angelegte KI-Fabriken für Training und Inferenz - und einer Einrichtung in Rekordzeit- Fortschrittliche Flüssigkeitskühlung von Supermicro senkt die Strom- und Kühlungskosten und ermöglicht Energieeffizienz und NachhaltigkeitSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Storage und 5G/Edge, gab heute bekannt, dass Lambda, die Superintelligence Cloud, ein breites Portfolio an GPU-optimierten Servern von Supermicro, einschließlich NVIDIA Blackwell-basierter Systeme, eingesetzt hat, um seine KI-Infrastruktur zu erweitern und seinen Kunden Hochleistungssysteme bereitzustellen. Die Zusammenarbeit begann im Juni im COL4 ScalelogixSM Rechenzentrum von Cologix in Columbus, Ohio, und bietet im Mittleren Westen der USA nun Zugang zu KI-Computing-Lösungen für Unternehmen."Supermicro freut sich, mit Lambda an einer leistungsstarken Technologie zusammenzuarbeiten, um die Grenzen der KI-Infrastruktur zu erweitern", sagt Vik Malyala, SVP, Technology & AI bei Supermicro. "Unsere breite Palette an GPU-optimierten Servern ermöglicht es führenden Unternehmen wie Lambda, leistungsstarke, flexible und energieeffiziente Lösungen anzubieten, die anspruchsvolle KI-Workloads bewältigen können."Weitere Informationen über diese Zusammenarbeit finden Sie unter https://www.supermicro.com/en/success-story/lambdaUm die wachsende Kundennachfrage nach leistungsstarken Servern zu befriedigen, entschied sich Lamba für einen Mix aus Supermicro-Systemen, darunter SYS-A21GE-NBRT mit NVIDIA HGX B200, SYS-821GE mit NVIDIA HGX H200 und SYS-221HE-TNR, die alle von Intel® Xeon® Scalable-Prozessoren angetrieben werden. Ein wichtiges Highlight ist die Integration von Supermicros AI Supercluster mit NVIDIA GB200 und GB300 NVL72 Racks, die massive Trainings- und Inferenz-Workloads bewältigen können."Lambda hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Weg zur Superintelligenz zu beschleunigen, indem es KI-Fabriken im Gigawatt-Maßstab für Training und Inferenz für die weltweit führenden KI-Labore, Unternehmen und Hyperscaler baut", so Ken Patchett, VP Data Center Infrastructure, Lambda, . "In unserem Bestreben, unseren Kunden unendliche Rechenleistung zu bieten, ist die Tiefe des Serverportfolios von Supermicro ein wertvoller Vorteil, um unsere aktuellen und zukünftigen Anforderungen zu erfüllen."Mit diesen Fortschritten ist es Lambda gelungen, eine große KI-Fabrik, neue energieeffiziente Server mit fortschrittlicher Kühltechnologie und eine einzigartige Architektur in Betrieb zu nehmen, die es Lambda ermöglicht, große Mengen an KI-Beschleunigern der nächsten Generation in Rekordzeit in Betrieb zu nehmen."Columbus ist ein schnell wachsendes Zentrum für KI-Innovationen, von der Fertigung bis zum Gesundheitswesen, und Cologix ist stolz darauf, der führende Colocation- und Interconnection-Anbieter der Region zu sein", sagte Chris Heinrich, Chief Revenue Officer von Cologix. "Mit mehreren Rechenzentren, die über einen vielfältigen, leistungsstarken Glasfaserring miteinander verbunden sind, und einer geplanten weiteren Expansion bauen wir das digitale Rückgrat für KI und Superintelligenz auf. Durch die Kombination der bewährten Systeme von Supermicro, des wachsenden Kundenstamms von Lambda und der dichten physischen und virtuellen Verbindung von Cologix erhalten Unternehmen in Columbus und im Mittleren Westen den latenzarmen Zugang, die Skalierbarkeit und die Leistung, die sie benötigen, um an der Spitze zu bleiben."Gemeinsam ermöglichen Supermicro, Lambda und Cologix eine schnelle KI-Entwicklung im Mittleren Westen und in Schlüsselindustrien wie dem Gesundheitswesen, dem Finanzwesen, der Fertigung, dem Einzelhandel und der Logistik, indem sie den schnellsten Weg zu produktionsbereiter KI und zusätzliche Flexibilität bei der Integration in Hyperscaler-Umgebungen bieten.Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, als Erster Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastrukturen auf den Markt zu bringen. 