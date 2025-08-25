Der Energiekonzern EnBW hat in Deutschland in knapp eineinhalb Jahren über 500 Schnellladepunkte an 39 Globus-Vollsortimentmärkten eröffnet. Noch dieses Jahr sollen elf weitere Standorte folgen, sodass die Partner zum Jahreswechsel auf rund 750 Schnellladepunkte an 50 Märkten kommen. Zunächst zum Verständnis: Die Globus-Gruppe betreibt sowohl Lebensmittel- als auch Baumärkte. In Deutschland zählt sie laut Unternehmensangaben rund 50 Markthallen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
