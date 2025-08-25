New York - Nach der jüngsten Begeisterung über eine womöglich bald anstehende Leitzinssenkung haben die Anleger am Montag am New Yorker Aktienmarkt Vorsicht walten lassen. Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,26 Prozent auf 45.512 Punkte. Am Freitag hatte der Wall-Street-Leitindex mit einem Rekordhoch auf die Zinssignale von Fed-Chef Jerome Powell regiert. Der marktbreite S&P 500 sank am Montag im frühen Handel um 0,21 Prozent auf 6.453 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab