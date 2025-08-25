DJ Commerzbank kurz vor Einigung mit Betriebsrat zum Stellenabbau

DOW JONES--Die Commerzbank steht offenbar kurz vor dem Abschluss von Rahmenregelungen für ihren geplanten Stellenabbau. "Der letzte Verhandlungstermin zu den Teilinteressensausgleichen war letzte Woche - und wir sind mit dem Thema jetzt weitestgehend durch", sagte Betriebsratschef Sascha Uebel dem Handelsblatt. "Ich bin zuversichtlich, dass der Gesamtbetriebsrat dem mit dem Management vereinbarten Paket bei seiner nächsten Sitzung am 11. September zustimmen wird." Die Gespräche über die Details seien gut gelaufen.

Die Commerzbank hatte bei einem Kapitalmarkttag im Februar angekündigt, bis 2028 brutto rund 3.900 Vollzeitstellen abzubauen, um die Kosten zu senken. Davon sollen die meisten Stellen, ingesamt 3.300, in Deutschland wegfallen. Man setze dabei vor allem auf die Demografie und natürliche Fluktuation. Die Rahmenregelungen für den Stellenabbau wollte die Bank ursprünglich noch im zweiten Quartal beschließen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/uxd

(END) Dow Jones Newswires

August 25, 2025 09:54 ET (13:54 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.