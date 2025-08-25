Cornel Bruhin (MainFirst): Kupfer im Bereich des Allzeithochs: Warum das Industriemetall noch wichtiger wird - und teurer

25.08.2025 -

Donald Trump hat bestimmte Kupferimporte von Importzöllen ausgenommen, nachdem sich das Metall durch die Zollankündigung drastisch verteuert hatte. Für Cornel Bruhin, Portfoliomanager im Team Emerging Markets / Corporate Debt bei MainFirst, ist klar: Mittel- bis langfristig wird Kupfer noch begehrter - und der Preis weiter steigen. Folgende fünf Punkte treiben den Kurs an:

Die Stromnetze brauchen Kupfer: "Die Basis für unsere Stromversorgung basiert auf Kupfer. Rund um den Globus stehen deshalb Milliardeninvestitionen an: So ist das US-Elektrizitätsnetz im Durchschnitt 50 Jahre alt und stößt zunehmend an seine Grenzen. Auch in Europa gibt es Ausbaubedarf: Der große Stromausfall in Spanien und Portugal im Frühsommer war auf Spannungsunterschiede im Stromnetz durch Solar- und Windenergie zurückzuführen; mittags wird das Netz fast überstrapaziert, nachts fällt kaum Stromlast an. In Emerging-Markets-Ländern wie Indien ist die Infrastruktur im Aufbau und es müssen Milliarden investiert werden. In Afrika beginnt vielerorts erst der Netzaufbau. Dieser Kontinent wird in den kommenden zehn Jahren der am schnellsten wachsende sein." Künstliche Intelligenz und Elektromobilität erhöhen den Bedarf: "KI braucht enorme Mengen an Energie. Generell benötigen alternative Energieträger zudem mehr Kupfer als die herkömmlichen. Elektroautos haben beispielsweise einen deutlich höheren Kupferbedarf als Verbrenner. Sollten Elektroautos die Welt erobern, brauchen wir in den nächsten 25 Jahren mehr Kupfer als bisher weltweit jemals gefördert wurde. Auch wenn Hybridautos die Zukunft darstellen, benötigen sie ebenfalls deutlich mehr Kupfer." Die Produktion kommt nicht hinterher: "Wer die Produktionsseite betrachtet, stellt fest, dass in den vergangenen fünf Jahren nur sehr wenige neue große Kupfervorkommen entdeckt wurden. Mit anderen Worten: Die bestehenden Kupferförderstätten werden älter und sind immer weniger ergiebig. Da von der Entdeckung eines Kupfervorkommens bis zur Produktion meist mehr als zehn Jahre vergehen, ist klar, dass wir einem Angebotsengpass entgegensehen. Bei einem Kupferpreis von 4,5 US-Dollar pro Pfund ist es zu riskant, in neue Minen zu investieren. Erst ab einem Kupferpreis von deutlich mehr als fünf US-Dollar pro Pfund würden sich weitere Investitionen für die Produzenten lohnen." Der internationale Kampf um Kupfer hat bereits begonnen: "Die Zollpolitik von US-Präsident Trump zielt darauf ab, Produktionsstätten in die USA zu verlagern. Die Regierung hat eine Liste an strategisch wichtigen Rohstoffen erstellt - Kupfer gehört dazu. Unternehmen mit Projekten für diese Rohstoffe erhalten Staatsgelder, günstige Kredite und beschleunigte Genehmigungswege, um die Eigenversorgung des Landes abzusichern. China ist sehr aktiv, wichtige Rohstoffe zu subventionieren und strategische Lager anzulegen. Bei Lithiumprojekten haben wir bereits diese Art der Staatshilfe von verschiedenen Regierungen gesehen." Kupfer korreliert verzögert mit Gold: "In vergangenen Marktphasen erwies sich Gold stets als verlässlicher Frühindikator. Historisch betrachtet folgt der Kupferkurs der Gold-Entwicklung. Ein Blick auf die Chartverläufe der vergangenen 100 Jahre zeigt: Gold gab in der Regel den Trend vor, Kupfer folgte mit zeitlicher Verzögerung und danach reagierte in der Vergangenheit der Ölpreis. Insofern kann die kontinuierliche Aufwärtsentwicklung bei Gold in den vergangenen Monaten und Jahren als Anfang einer breiten Aufwärtsbewegung im Rohstoffsektor gewertet werden."

Kontakt und Belegexemplar:

Edelman Smithfield

Corinna Kläsener E-Mail: Corinna.Klaesener@edelmansmithfield.com

Tel.: +49 (0)221 - 8282 81 49

Team MainFirst: teammainfirst@edelmansmithfield.com

Über MainFirst

MAINFIRST ist eine unabhängige europäische Multi-Investment Boutique mit einem aktiven Managementansatz. Das Unternehmen managt Publikumsfonds- sowie Spezialfonds in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Multi-Asset. Die Portfoliomanagementteams agieren unabhängig in der Umsetzung ihrer Investmentideen und verfolgen hierbei konsequent ihre jeweiligen Anlagestrategien und -philosophien. Dieser Ansatz, verbunden mit einer authentischen Unternehmenskultur, bildet die optimale Grundlage zur Alpha-Generierung und Schaffung von langfristigem Mehrwert für unsere Anleger. In allen MainFirst-Fonds werden Nachhaltigkeitsaspekte ausdrücklich berücksichtigt und sind vollumfänglich in den Entscheidungsprozess bei der aktiven Titelselektion integriert.

Nähere Informationen (inklusive rechtlicher Hinweise) finden Sie unter www.mainfirst.com.

PRESSEMITTEILUNG - kein offizielles Dokument Trotz größtmöglicher Sorgfalt wird kein Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen übernommen. Weder die Verwaltungsgesellschaft noch deren Mitarbeiter oder Organe können für Verluste haftbar gemacht werden, die durch die Nutzung der Inhalte aus diesem Dokument oder in sonstigem Zusammenhang mit diesem Dokument mittelbar oder unmittelbar entstanden sind. Die Angaben im Dokument sind keine Aufforderung, Empfehlung oder Angebot zum Kauf/Verkauf von Fondsanteilen und ersetzen keine individuelle Beratung. Verbindliche Grundlage für einen Anteilserwerb sind ausschließlich die aktuellen Verkaufsunterlagen (Verkaufsprospekt, Basisinformationsblätter/PRIIPs-KIDs, Halbjahres- und Jahresberichte) in deutscher Sprache, erhältlich unter www.ethenea.com, bei der Verwahrstelle, den jeweiligen nationalen Zahl- oder Informationsstellen sowie bei der Vertreterin in der Schweiz. Übersetzungen dienen nur der Information, rechtlich maßgeblich ist allein die deutsche Fassung. Die Verwaltungsgesellschaft kann Vertriebsverträge und Zulassungen beenden. Ergänzende rechtliche Hinweise und die Anlegerrechte finden Sie in deutscher und englischer Sprache auf www.ethenea.com/de-de/...shinweise/. Bei Veröffentlichung muss die veröffentlichende Stelle (Redaktion der Zeitung bzw. zugehörige oder beauftragte Dritte, Website, Podcast etc.) erforderliche Disclaimer und Rechtshinweise beifügen.