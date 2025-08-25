Anbieter Priwatt nimmt erstmals Balkonkraftwerke mit vollschwarzen Modulen von Aiko ins Programm. Sie basieren auf dem Modul Neostar 3S. Priwatt bringt in Zusammenarbeit mit Aiko das erste Balkonkraftwerk mit ABC-Zelltechnologie (All-Back-Contact) auf den Markt. Wie Priwatt mitteilte, sei das Herzstück der Kooperation das Aiko Modul Neostar 3S. Es betont dabei verschiedene Vorteile.So liefere das Modul mit bis zu 24,5 % Effizienz maximale Leistung auf minimaler Fläche. Das sei ideal für Balkone, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver