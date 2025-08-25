Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Kursausschläge zum Wochenstart in engen Spannen. Dies hängt laut Händlern auch damit zusammen, dass im Finanzzentrum London heute wegen eines Feiertages kein Handel stattfindet. Derweil sind die gewichtigen News vom Notenbankertreffen in Jackson Hole vom Freitag weiterhin Thema am Markt. Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,8026 gehandelt und damit weiterhin leicht über der Marke von 0,80. Zum ...Den vollständigen Artikel lesen ...
