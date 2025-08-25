Immer mehr kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) erkennen, welche strategische Bedeutung die Hoheit über ihre Daten hat. Dabei sehen sich KMU beim Thema Datensouveränität anderen Herausforderungen gegenüber als Großunternehmen. Die Lösungsansätze hingegen ähneln sich.
Ein Gastbeitrag von Jörg Tewes
Daten sind heute einer der wichtigsten Wettbewerbsfaktoren. Mit der fortschreitenden Digitalisierung, neuen gesetzlichen Anforderungen und zunehmenden geopolitischen Spannungen wird Datensouveränität zu einer unverzichtbaren Voraussetzung für unternehmerischen Erfolg. Sie bedeutet, die Kontrolle über die eigenen Daten zu behalten, diese strategisch zu nutzen und dabei regulatorische, datenschutzrechtliche sowie sicherheitsrelevante Vorgaben einzuhalten - insbesondere im Zeitalter der Cloud.
Aktuell schauen sich viele Unternehmen nach heimischen oder europäischen IT-Anbietern um. Denn die europäische Architektur bietet Unabhängigkeit gegenüber den Anbietern, die dem US CLOUD Act unterworfen sind. Durch das US-Bundesgesetz aus dem Jahr 2018 können Strafverfolgungsbehörden in den USA ansässige Tech-Unternehmen dazu zwingen, ihre gespeicherten Daten zur Verfügung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
