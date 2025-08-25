Alibaba ISIN: US01609W1027 bekam am Montag einen schönen Kursaufschlag von mehr als 2 Prozent. Am Freitag sollen die Zahlen für das erste Quartal 2026 veröffentlicht werden und es könnte natürlich sein, dass der Kursgewinn schon etwas mit diesen Zahlen zu tun hat. Laut Finanzportal MarketScreener, "das umfassende Informationen für Anleger anbietet, darunter Daten zu Aktien, ETFs, Indizes, Kryptowährungen und mehr" gibt es 30 Kaufempfehlungen für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS