Berlin - Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses, Tarek Al-Wazir (Grüne), sieht die Verkehrswende in Deutschland vor großen Herausforderungen.



"Die Zahl der Elektroautos wächst, die Nutzung von Bus und Bahn nimmt zu, ebenso Radverkehr und Zufußgehen. Aber die Zahl der Autos schrumpft noch nicht", sagte der Grünen-Politiker am Montag den Sendern RTL und ntv. Viele Menschen nutzten ihr Auto zwar seltener, "manche nur noch ein paar Mal pro Woche", doch der komplette Verzicht sei noch nicht erreicht.



"Die größte Hürde ist die Gewohnheit: Wir sind es gewohnt, mit dem Auto überall hinzukommen", so Al-Wazir. Ändern könne man das nur damit, "dass die Menschen darauf vertrauen haben können, dass es das Deutschlandticket dauerhaft geben wird. Wir brauchen eine verlässliche Finanzierung, damit die Leute wirklich umsteigen." Auch Carsharing könne eine wichtige Rolle spielen, denn "die meisten Autos stehen 23 von 24 Stunden ungenutzt herum."



Darüber hinaus fordert der Vorsitzende des Verkehrsausschusses eine gerechtere Flächenverteilung in Städten: "Bisher nehmen parkende Autos sehr viel Platz weg, der für Gehwege oder Radwege fehlt." Auf dem Land hingegen bleibe das Auto wichtig. "Wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Anbindung mit Bussen und Bahnen auch im ländlichen Raum besser wird. Aber man wird da niemals einen Takt erreichen, dass hier alle fünf Minuten irgendwas fährt." Eine faire Mobilität könne helfen: "Man nutzt die Verkehrsmittel da, wo sie am besten geeignet sind."





