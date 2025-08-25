Hohe Anerkennung für das lebendige Spielerlebnis bei Europas größter Spielemesse

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) gab heute bekannt, dass Resident Evil Requiem bei den Gamescom Awards 2025 mit insgesamt vier Auszeichnungen die meisten Preise gewonnen hat. Die Preise wurden auf der Gamescom, einer Spielemesse, die vom 20. bis 24. August 2025 in Deutschland stattfand, bekannt gegeben. Darüber hinaus wurde Capcom auf der Messe als "Best Lineup" ausgezeichnet.

Die Gamescom Awards sind eine der größten europäischen Auszeichnungen für Spiele, bei der die Gewinner aus den auf der Spielemesse vorgestellten Titeln von einer Jury aus Fachleuten der Spielebranche und der zugehörigen Community sowie durch eine Abstimmung der Spieler ausgewählt werden. Der vierfach ausgezeichnete Titel Resident Evil Requiem ist der neueste Teil der Resident-Evil-Reihe und soll am 27. Februar 2026 erscheinen. Viele Messebesucher konnten das Spiel auf der diesjährigen Gamescom ausprobieren, wo die weltweit erste spielbare Demo des Titels vorgestellt wurde. Der Titel wurde für sein beispielloses Eintauchen in die Spielwelt sowie sein innovatives Gameplay gelobt, das durch die RE ENGINE, Capcoms eigene Spielentwicklungs-Engine, ermöglicht wurde. Dies führte dazu, dass der Titel den Preis für das "Most Epic" gewann, mit dem Spiele ausgezeichnet werden, die die Spieler mit atemberaubenden, beeindruckenden Erlebnissen fesseln.

Darüber hinaus wurde Resident Evil Requiem als "Best Sony PlayStation Game" ausgezeichnet, eine Auszeichnung für das herausragendste Spiel für PlayStation auf der Gamescom, als "Best Visuals" für Titel mit der beeindruckendsten Grafik sowie als "Best Audio" für Spiele mit einem hervorragenden immersiven Audioerlebnis. Zusätzlich wurde Capcom mit dem "Best Lineup at Gamescom 2025" ausgezeichnet, einer Auszeichnung, die von einer Jury an den Aussteller mit dem überzeugendsten Gesamtangebot an Spielen vergeben wird. Insgesamt erregte Capcom mit den zahlreichen Auszeichnungen auf der Gamescom große Aufmerksamkeit und unterstrich damit die Beliebtheit seiner Titel bei Fans auf der ganzen Welt.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Nutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Fähigkeiten in der Spieleentwicklung nutzt, um unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Publisher und Distributor von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handheld- und Wireless-Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter bahnbrechende Franchises wie Resident Evil, Monster Hunter, Street Fighter, Mega Man, Devil May Cry und Ace Attorney. Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

