Die Wall Street blickt mit Spannung auf die kommenden Quartalszahlen von Nvidia, die nach Börsenschluss am Mittwoch veröffentlicht werden. Analysten erwarten starke Ergebnisse.Die wichtigsten Kunden - die großen Hyperscaler - haben zuletzt ihre Investitionsbudgets deutlich aufgestockt. "Wir glauben, dass die Fundamentaldaten für künstliche Intelligenz kurzfristig stark sind, angetrieben durch hohe Investitionsausgaben im Hyperscale-Bereich", schrieb Harlan Sur, Analyst bei JPMorgan. Er verwies auf Aufwärtskorrekturen der Investitionspläne großer Cloud-Anbieter und die positiven Ergebnisse anderer KI-Profiteure wie AMD. Die Aktie von Nvidia hat 2025 bereits um 33 Prozent zugelegt und damit …Den vollständigen Artikel lesen ...
