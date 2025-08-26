Unterwasserelektrifizierung ermöglicht groß angelegte Tieback-Lösung in der Nordsee

Das globale Energietechnologieunternehmen SLB (NYSE: SLB) gab heute bekannt, dass sein Joint Venture OneSubsea von Equinor einen Auftrag für die Engineering-, Beschaffungs- und Bauleistungen (EPC) für ein vollelektrisches Unterwasser-Fördersystem (SPS) mit 12 Bohrlöchern im Fram Sør-Feld vor der Küste Norwegens erhalten hat.

Der Auftrag folgt auf eine einjährige Front-End-Engineering-Designphase, in der Equinor und SLB OneSubsea das Projekt gemeinsam ausgereift haben und schließlich den Entwicklungsplan und die endgültige Investitionsentscheidung (FID) getroffen haben. Im Rahmen des daraus resultierenden EPC-Auftrags wird SLB OneSubsea vier Unterwasser-Templates und 12 vollelektrische Unterwasser-Bohrlochbäume liefern, wodurch die Versorgung mit Hydraulikflüssigkeit durch die Host-Plattform entfällt und Änderungen an der Oberfläche auf ein Minimum reduziert werden. Dieser Ansatz ermöglicht eine kostengünstige Lösung für das Projekt und hält gleichzeitig Platz an der Oberfläche für zusätzliche zukünftige Erweiterungsprojekte in diesem Gebiet frei.

"Fram Sør ist ein bahnbrechendes Projekt für unsere Branche es ist das erste groß angelegte vollelektrische Unterwasser-Produktionssystem", sagte Mads Hjelmeland, Chief Executive Officer von SLB OneSubsea. "Vollelektrische Unterwasserlösungen reduzieren nicht nur den Bedarf an Oberflächenanlagen für groß angelegte Rückführungen wie die Fram Sør-Erschließung erheblich, sondern sind auch der Schlüssel zur Erschließung weiterer marginaler Ressourcen durch ihren geringeren Platzbedarf und ihren vereinfachten Betrieb."

Das Projekt wird als Unterwasser-Tieback zur Host-Plattform Troll C in der Nordsee entwickelt und trägt zur Sicherheit der Energieversorgung Europas aus dem norwegischen Festlandsockel (NCS) bei. Dank der Stromversorgung von der norwegischen Küste aus wird die Produktion von Fram Sør sehr emissionsarm sein.

Der Vertrag steht unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigung des Plans für die Entwicklung und den Betrieb (PDO).

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Über SLB OneSubsea

SLB OneSubsea treibt die neue Unterwasserära voran, die digitale und technologische Innovationen nutzt, um die Öl- und Gasförderung unserer Kunden zu optimieren, Unterwasseroperationen zu dekarbonisieren und das große Potenzial von Unterwasserlösungen zur Beschleunigung der Energiewende zu erschließen. OneSubsea ist ein Joint Venture von SLB, Aker Solutions und Subsea7 mit Hauptsitz in Oslo und Houston und 10.000 Mitarbeitern weltweit. Weitere Informationen finden Sie unter onesubsea.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

